На торгах доступно 34 бизнес-помещения в столичном районе Бирюлево Восточное

Помещения расположены по адресам: ул. 6-я Радиальная, д. 3, к. 3, 4, 11; д. 7/1, к. 1, 2 и д. 7/6, к. 2, 3. Их площадь варьируется от 48,5 до 193,8 кв. м. Подача заявок на участие в аукционах завершится с 20 до 29 октября, а торги состоятся с 29 октября по 10 ноября.

«Город регулярно обновляет перечень доступных лотов на Инвестиционном портале, где предприниматели и другие жители столицы могут подобрать необходимые объекты для бизнеса и вложений в разных районах Москвы. Например, более 30 коммерческих помещений в новых домах в Бирюлеве Восточном сейчас выставлены на торги. Это большой и густонаселенный район на юге столицы. В этом местоположении потенциально могут быть востребованы заведения, ориентированные на повседневные нужды и досуг местных жителей — кафе, пекарни, специализированные магазины, детские развивающие центры, химчистки или пункты выдачи заказов. Свободное назначение помещений позволит реализовать практически любой бизнес-проект», — поделился Пуртов.

Участниками аукционов могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Для участия в торгах понадобится регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.