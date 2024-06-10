На территории ЖК «Союзный» в Одинцове построят медицинское учреждение

На территории ЖК «Союзный» Одинцовского городского округа построят муниципальное медицинское учреждение. Лечебное заведение войдет в состав второй очереди проекта, сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Девелопер возводит социальный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Учреждение рассчитано на 67 посещений в смену, площадь клиники составит 151,9 кв. метров. Помещения социального объекта расположатся на первом этаже 4-й секции во втором корпусе жилого комплекса.

ЖК «Союзный» состоит из семи корпусов комфорт-класса высотой до 25 этажей. Проект строится в 8-м микрорайоне города Одинцово, в 9 километрах от МКАД. ЖК располагается на участке площадью 5,63 га, благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые комплексы, спортивную площадку, зоны отдыха и одноименный сквер. Кроме муниципального медицинского учреждения, на территории проекта запланированы торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые паркинги и три автостоянки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.