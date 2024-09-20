На территории СНТ «Лотос» Сергиево-Посадского округа начали кадастровые работы

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Комплексные кадастровые работы (ККР) на территории Московской области проводятся в рамках государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных». Так, в настоящее время на территории Сергиево-Посадского округа проводятся комплексные кадастровые работы в СНТ «Лотос», сообщает пресс-служба Мособлимущества.

ККР помогают в определении границ земельных участков и зданий, расположенных в границах одной территории или квартала. От качества этих сведений зависит скорость и эффективность управленческих решений, реализация социальных и инфраструктурных проектов.

На территории Сергиево-Посадского городского округа проводятся комплексные кадастровые работы в СНТ «Лотос» в отношении 150 земельных участков общей площадью 9 га, на которых расположены 98 объектов капитального строительства.

Результатом их проведения является внесение в единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

ККР проводятся кадастровым инженером за счет внебюджетных и бюджетных средств, с учетом созыва согласительной комиссии, действующей по решению органа местного самоуправления, в котором активное участие принимает управление Росреестра по Московской области.

Кроме того, согласительной комиссией принято решение об утверждении карты-плана садоводческого товарищества «Дружба», расположенного в округе в отношении 1 486 земельных участков общей площадью 116 га и 1 433 объектов капитального строительства.

«Данная работа позволит снизить риск возникновения земельных споров, уменьшить вероятность возникновения реестровых ошибок, а также улучшит систему управления земельными ресурсами. Полный и точный реестр недвижимости — залог инвестиционной привлекательности регионов, а также гарант прав собственников», — отметила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Карина Резник.

Управлением оперативно размещаются сведения о начале выполнения ККР на территории Московской области в региональном блоке официального сайта Росреестра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.