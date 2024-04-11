На территории школы в Красногорске приступили к работам по благоустройству

Вблизи деревни Сабурово Красногорска продолжается строительство современной школы на 825 мест, рабочие приступили к благоустройству территории, сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Образование».

На площадке 170 рабочих и 3 единицы техники. Выполняются фасадные, и отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет более 15 тыс. кв. метров. Помимо специализированных классов, в школе расположится IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортивных зала, актовый зал на 300 мест, столовая.

На территории разместятся физкультурно-спортивная зона и места отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Открыть новую школу в ЖК «Пятницкие кварталы» планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.