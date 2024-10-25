На территории подмосковного ЖК «Тетрис» высадят порядка 2,7 тыс растений

Сизая канадская ель и черемуха Маака украсят двор в ЖК «Тетрис» городского округа Красногорск. Застройщик приступил к благоустройству прилегающей территории второй очереди. Планируется высадить порядка 2 700 растений — многолетников, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и уложить 2 250 кв. метров газона, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сейчас ведутся подготовительные работы, готовятся площадки под будущие посадки. Подобранные по дендроплану растения высадят не только на придомовой территории, но и на улице, прилегающей к домам со стороны Волоколамского шоссе. Завершить работы по благоустройству планируется весной 2025 года.

Специалисты по ландшафтному оформлению подготовили большой ассортимент хвойных деревьев и кустарников, среди которых ель сизая канадская, ель сербская, сосна горная пумилио, несколько сортов можжевельника. Дизайнеры подобрали также декоративные растения, которые украсят двор даже без листвы. К примеру, ствол черемухи Маака покрыт золотисто-желтой блестящей корой, он будет ярко смотреться даже в зимний период. Кроме того, весной будет высажено большое количество лиственных деревьев и кустарников, а также декоративные яблони и гортензии, дающие пышное цветение. В качестве изгородей посадят сортовую сирень, смородину золотистую и виноград девичий. На свободное пространство, где не предполагается никаких клумб, специалисты уложат газон.

Сейчас строители обустраивают детские и спортивные площадки, а по периметру двора прокладывают велодорожки. На первых этажах жилых зданий в ЖК будут располагаться супермаркеты, магазины, кафе, рестораны, пункты выдачи, аптеки, отделения банков. Сейчас мимо будущих кафе и магазинов рабочие прокладывают широкие тротуары.

Одновременно с благоустройством прилегающей территории завершаются монтаж внутренних инженерных систем и устройство вентилируемых фасадов. На 95% завершены работы по прокладке наружных сетей, ведется отделка холлов на этажах. Общая строительная готовность второй очереди ЖК составляет 70%. На площадке одновременно находятся 285 рабочих и инженерно-технических специалистов, а также 9 единиц техники.

Застройщики Подмосковья возводят соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.