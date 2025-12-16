На территории подмосковного ЖК «Мытищи Парк» построят школу на 850 мест

На территории ЖК «Мытищи Парк» продолжается строительство второй школы для 850 учеников. Группа «Самолет» реализует соцобъект в городском округе Мытыщи, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Специалисты завершили монолит и каменные работы, приступили к устройству кровли, монтажу инженерных систем и установке оконных блоков. Новую образовательную организацию планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2026 года.

Школа спроектирована согласно современным стандартам образовательных учреждений Московской области. Ее здание площадью около 11,7 тыс. кв. метров разместят на юге жилого комплекса на Силикатной улице. Архитектурный проект предусматривает деление школы на две зоны — трех- и четырехэтажную. Особое внимание уделено созданию доступной среды и удобному размещению учеников разных возрастов, обеспечивающему раздельные потоки движения школьников.

Кроме обычных учебных помещений, в школе созданы специализированные лаборатории, творческие студии и группы продленного дня. Центральным местом интеллектуального досуга станет крупный библиотечно-информационный комплекс с медиатекой. Для проведения мероприятий предусмотрен вместительный актовый зал с двумя уровнями освещения и сценической площадкой на 320 зрителей. Спортивные занятия обеспечат два спортзала с раздевалками и душевыми. Вопрос здорового питания решен организацией двух столовых разной вместимости для детей разного возраста. Дополнительную поддержку ученикам окажут кабинет психолога, логопедический класс и медицинское отделение.

Территория школы получит комплексное благоустройство, организованное по принципу зонирования. Будут оборудованы спортивные объекты: футбольный стадион с беговыми дорожками, баскетбольные и волейбольные площадки, секторы для прыжковых упражнений и испытаний ГТО. Специально выделенная территория отведена для ботанического изучения и практических уроков. Территорию украсят зелеными насаждениями, а для комфорта взрослых предусмотрят автомобильную стоянку на 16 автомобилей, включая места для инвалидов.

ЖК «Мытищи Парк» находится на северо-востоке Подмосковья, в 10 км от МКАД. Комплекс окружен природными объектами: в шаговой доступности находятся Мытищинский и Пироговский лесопарки, а также Пироговское водохранилище. На территории проекта уже построены четыре жилых корпуса, детский сад для 200 малышей и школа на 1 100 учеников. Ведется строительство двух корпусов, еще одного детского сада на 450 мест, второй школы для 850 учеников, а также отделения полиции и многоуровневого наземного паркинга на 810 машино-мест. В ближайшее время девелопер приступит к строительству поликлиники. Сообщает Минжилполитики МО.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.