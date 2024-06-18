На территории подмосковного ЖК «Белая Дача парк» построят PlayHub «Ферма»

PlayHub — уникальный формат игровых зон. В «Ферме» будут оборудованы несколько разнообразных игровых площадок для детей всех возрастов: зона для малышей, небольшой скалодром, сад-огород и водная зона «Мельница» — с двухэтажным домом-мельницей, дамбой, ветряками, вертикальным тоннелем, помпами и элементами для игр в команде.

На территории PlayHub также появятся гамаки, амфитеатры для отдыха, разные качели и песочницы. Вокруг плейхаба будут расти лиственные и хвойные деревья, кустарники и красивые многолетние травы. Открытие площадки на пешеходном бульваре между корпусами 8.1-8.2 и 17-18 запланировано в третьем квартале 2024 года.

В жилом квартале «Белая Дача парк» запланирована развитая инфраструктура: две школы, поликлиника, пять детских садов, один из них уже открыт. В центре проекта — пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. ЖК расположен в двух километрах от МКАД, что позволит добираться до назначенных пунктов быстро и удобно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.