На территории Истры идет строительство социально-значимых объектов

В этом году при поддержке главы региона Андрея Воробьёва в городском округе Истра открыта новая, большая и просторная школа на 1100 мест в селе Павловская Слобода. Этого события очень ждали местные жители, так как с активным развитием данной территории мест в единственной действующей школе уже не хватало.

Параллельно в муниципалитете продолжают строиться еще 2 образовательных учреждения:

Это школа на 594 места в деревне Красный поселок, строительная готовность которой уже составляет порядка 80%. Важно отметить, что объект возводится за внебюджет, но после завершения строительства будет передан муниципалитету.

А также пристройка на 250 мест к Покровской школе. Тут строительная готовность составляет 50% — ведется монтаж наружных ограждающих элементов здания, а также кровли.

Кроме того, благодаря поддержке Губернатора и тесному взаимодействию с неравнодушными жителями, началась работа еще на одном социальном объекте, который долгие годы был банально брошен Застройщиком. Речь идет про детский сад на 115 мест в ЖК «Малая Истра».

Это был массовый наказ жителей жилого комплекса. Администрацией муниципалитета была проделана большая документационная работа по переводу данного объекта в муниципальную собственность. Затем проводилось обследование недостроенного здания со всеми необходимыми экспертизами, после чего и было принято решение о возобновлении строительства.

Долгая многолетняя история со знаком «минус» для детского сада ЖК «Малая Истра» закончилась. На сегодняшний день на объекте уже идут строительные работы.

Все три объекта планируются к открытию в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.