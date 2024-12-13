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На территории бывшей фабрики в Наро-Фоминске построят жилой дом

На территории бывшего производственного гиганта в Наро-Фоминске построят новый ЖК «Город на острове», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Проект включает в себя многоквартирные дома разной этажности общей площадью более 100 тыс. кв. метров. Также предусмотрена социальная инфраструктура, в том числе — школа и детский сад. При этом здание фабрики сохранится.

«Введен в эксплуатацию и активно используется в жизни города этот корпус, где мы проводим максимальное количество культурных мероприятий, объединяем резидентов наших», — отметила коммерческий директор ГК «Остов» Надежда Луценко.

В этом корпусе фабрики работает культурный центр, народный «Театр горожан», проводятся тематические мероприятия и экскурсии. В соседних же зданиях появятся спортивный центр, бассейн, торговые залы, деловой квартал и образовательный комплекс. А главное – исторический облик этой территории будет сохранен.

Благодаря программе комплексного развития территорий жителей из ветхих одноэтажных бараков смогут переселить в новые квартиры. По договору построят современные дома, так что люди совсем скоро получат комфортные условия для жизни. В распоряжении новоселов окажется и набережная реки, находящейся неподалеку. Ее облагородили и подарили людям.

«Велосипедные и пешеходные дорожки, зоны тихого отдыха, лавочки для отдыха, уличная библиотека, качели современные пользуются большим спросом у молодежи» — рассказал председатель совета депутатов Наро-Фоминского г. о. Геннадий Пензов.

Цель реновации расселить людей из ветхого и аварийного фонда, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.