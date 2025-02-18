На территории 15 округов Подмосковья проведут кадастровые работы

С начала 2025 года в России вступил в силу новый закон, согласно которому комплексные кадастровые работы теперь будет выполнять «Роскадастр» за счет средств федерального бюджета. Это нововведение направлено на снижение количества земельных споров и упрощение оформления участков. До 31 декабря комплексные кадастровые работы будут выполнены на территории 15 округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Филиал ППК «Роскадастр» по Московской области на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и соглашения о предоставлении субсидий ППК Роскадастр на ККР от 30.01.2025 выполнит комплексные кадастровые работы федерального значения на территории Московской области в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:

Сергиево-Посадский городской округ, вблизи д. Бубяково, СНТ «Атмосфера», гп Хотьково, в р-не д. Золотилово, СНТ Медработник, с. Благовещенье, мкр Семхоз, СНТ «Вишенка», СНТ Желтиково, СНТ «Заря», СНТ «Колос», СНТ «Овражный», СНТ «Союз-6», СНТ «Садовод», СНТ «Авиатор», СНТ «Клементьевский поселок», в районе д. Чарково, СНТ «Мирный», г Краснозаводск, в районе с. Бужаниново, СНТ «Приозерный», СНТ «Машиностроитель», д. Воронино, СНТ «Рабочий»;

Волоколамский муниципальный округ, д. Кашино, территория СНТ «Текстильщик», СНТ «Прибой», п. Сычёво, территория СНТ «Радуга»;

городской округ Солнечногорск, г. Солнечногорск, д. Марьино;

городской округ Химки, в районе д. Носово, территория СНТ «Нефтехимик»;

городской округ Пушкинский, д. п. Ашукино, г. Пушкино мкр Заветы Ильича, д. п. Черкизово;

городской округ Щёлково, г. Щелково, д. Набережная

Богородский городской округ, д. Кабаново, д. Бездедово, территория СНТ «Бездедово», с. Кудиново, д. Вишняково, СНТ «Юбилейное», д. Исаково, ТСН «Полтево», СНТ «Лесное-2; СНТ „Алешинские сады“;

городской округ Электросталь, д. Есино;

Раменский муниципальный округ, д. Осеченки, д. Аксеново, д. Кошерово, СНТ «Заря», территория дачного партнерства Рябинка-3, д. Сафоново, с. Загорново, д. Литвиново, д. Пласкинино, д. Михнево, с. Сельцо, д. Заболотье, д. Первомайка, д. Тяжино, территория СНТ «Эврика»,

Орехово-Зуевский городской округ, г. Ликино-Дулево, СНТ «Фарфорист», д. Юркино, территория СНТ «Малиновка», п. Прокудино, территория СНТ «Текстильщик-1», п. Тополиный, территория СНТ «Карболитовец», с. Смолёво, д. Минино, д. Степановка;

городской округ Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, д. Обухово, СНТ «Солнечная поляна», д. Башкино, СНТ «Весна-79», д Ивановка, СНТ «Труженик», д. Сырьево, СНТ «Новые Черемушки-2», г Апрелевка, СНТ «Красная горка», д. Санники, СНТ «Прибор»

городской округ Воскресенск, д. Белое Озеро, д. Щельпино, д. Губино, п. им. Цюрупы, д. Ворыпаево, д Расловлево, д. Старая, д. Цибино, п. Виноградово, д. Елкино;

городской округ Серпухов, д. Рудаково, СНТ «Росинка», д. Бутурлино, д. Лужки;

Коломенский городской округ, с. Городец, с. Непецино;

городской округ Кашира, г. Кашира.

Комплексные кадастровые работы будут выполняться в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2025 № 321-20-2025-002, заключенным со стороны заказчика: Управление Росреестра по Московской области (указывается ТУ Росреестра по субъекту Российской Федерации)

почтовый адрес: 121293, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13

адрес электронной почты: 50_upr@rosreestr.ru

номер контактного телефона: 8 (495) 223-46-74

со стороны исполнителя: филиал ППК «Роскадастр» по Московской области (указывается наименование филиала ППК «Роскадастр» — исполнителя работ)

почтовый адрес филиала: 143026, Московская область, Одинцовский городской округ, пгт Новоивановское, ул. Агрохимиков, 6а

Номер контактного телефона: 8 (495) 598-19-89.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.