На строительство пятизвездочного отеля в Красногорске направят 21,8 млрд рублей

ВЭБ.РФ и ООО «Крокус Сити Отель» (входит в ГК «Crocus Group») подписали кредитное соглашение на строительство гостиничного комплекса категории 5* в городе Красногорске рядом с международным выставочным центром «Крокус Экспо». Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

«Проект отобран в рамках программы Минэкономразвития России, предусматривающей предоставление субсидии при кредитовании инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры. Льготные кредитные средства в размере 21,8 млрд рублей планируется направить на закупку оборудования и материалов, отделку и благоустройство. Предварительный инвестиционный бюджет оценивается в 27,2 млрд рублей. Проект позиционируется, в первую очередь, как конференц-отель, предполагается, что 60% спроса будет приходиться на бизнес-туристов, посещающих столицу для участия в конференциях и бизнес-мероприятиях», — отметил управляющий директор ВЭБ.РФ Тимур Темиргалиев.

Реализация проекта позволит создать 1322 рабочих мест, налоговые поступления в федеральный бюджет оцениваются в объеме 20,1 млрд рублей.

Бизнес-план проекта предусматривает создание 40-этажного гостиничного комплекса с конференц-зонами, переговорными комнатами, ресторанами и оздоровительно-развлекательным комплексом.

На текущий момент возведено 7 этажей здания, проинвестировано около 5 млрд рублей собственных средств ГК «Crocus Group». Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.