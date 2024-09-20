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На стадионе Волоколамска приступили к отсыпке щебнем футбольного поля

В Волоколамском округе продолжается капитальный ремонт центрального городского стадиона. Подрядная организация уже завершила монтаж дренажной системы для водоотведения и приступила к отсыпке щебнем футбольного поля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь поля полностью очистили от растительного слоя, выровняли, разметили и утрамбовали грунт. Сейчас полностью подготовленную поверхность рабочие укрывают специальным слоем нетканого материала, далее — засыпают ее щебнем.

Параллельно ведется подготовка мест для установки раздевалок и новой трибуны, а также для многофункциональных спортивных площадок, которых на стадионе будет две.

«Дренаж уже закончили, засыпали траншеи, теперь занимаемся самим полем. После отсыпки щебнем добавим еще песка, утрамбуем, и на следующей неделе планируем начать монтаж системы подогрева», — рассказал представитель подрядчика Вячеслав Паршин.

После завершения капитального ремонта на обновленном стадионе Волоколамска появятся:

крытая трибуна на 500 мест;

беговые дорожки на 100 и 400 метров;

тёплая раздевалка;

универсальные игровые площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола;

новое футбольное поле с системой подогрева, которое позволит проводить спортивные мероприятия даже в холодное время года.

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