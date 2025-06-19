На стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве обновляют фасад здания

«На футбольном поле работа кипит: старые трибуны, отслужившие свое, демонтировали. Отлит фундамент, выполняют кладку из кирпича», — отметил Руслан Заголовацкий.

Чуть сократится количество посадочных мест — с 1048 до 988, но комфорт вырастет в разы. Предусмотрено разделение на секторы. Появятся и специальные рабочие места, в том числе и для СМИ. А над трибунами сделают навес. По словам болельщиков, его очень не хватало на прежнем стадионе.

Ранее стало известно, что подрядчик завершил демонтажные работы в рамках реконструкции стадиона «Русич» в Ликино-Дулеве и приступил к геодезической разбивке контуров котлованов, а также устройству опалубки.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.