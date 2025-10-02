сегодня в 12:59

На стадионе «Авангард» в Домодедове завершаются масштабные работы по реконструкции

На городском стадионе «Авангард» городского округа Домодедово завершаются масштабные работы по реконструкции. В настоящее время специалисты приступили к последнему этапу — нанесению финишного покрытия беговых дорожек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Осталось порядка 120 метров погонных. Ориентировочно 5-7 рабочих дней. Неделя предстоит очень хорошая. Мы обязательно закончим эту работу», — сообщил главный инженер стадиона Виктор Арбузов.

Недавно на стадионе было полностью заменено покрытие футбольного поля, а новые мощные прожекторы значительно повысили качество освещения в вечернее время. Благодаря всем произведенным улучшениям стадион теперь соответствует требованиям для проведения матчей Первой лиги.

Реконструкция спортивного объекта осуществляется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Жители округа с нетерпением ждут открытия обновленного стадиона, который станет важным центром для спортивных мероприятий и активного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.