На северо-западе Москвы участок 1 тыс кв м вовлекут в хозяйственный оборот

В деревне Юрово (мкр. 2Е) на территории СЗАО столицы демонтировали незаконное ограждение, убрали мусор и привели в порядок территорию. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Специалисты ведомства в ходе мониторинга земель выявили нарушение земельно-имущественного законодательства. Участок площадью более 1 тыс. кв. м был незаконно огорожен забором и находился в ненадлежащем состоянии.

«Металлический забор проходил по границе с частным сектором незаконно — разрешение на его установку не выдавалось, земельный участок в пользование не предоставлялся. Кроме того, территория была частично захламлена строительным и бытовым мусором», — рассказал Бобров.

Он добавил, что было принято решение привести участок в надлежащее санитарное состояние с последующим его вовлечением в инфраструктуру города.

Требования инспекции выполнили — забор демонтировали, территорию очистили от мусора и благоустроили. Вместе с профильными ведомствами провели работы по определению границ участка, а также его поставили на государственный кадастровый учет. В дальнейшем эту территорию вовлекут в хозоборот.