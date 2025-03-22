На северо-западе Москвы строят пять ЖК по реновации

В столичном районе Северное Тушино, расположенном в ЗАО, в рамках программы реновации ведется строительство пяти жилых комплексов на две тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Три жилых комплекса строятся на улице Героев Панфиловцев, а еще два — на улице Свободы и бульваре Яна Райниса.

По словам Владислава Овчинского, общая площадь всех новостроек составит около 240 тыс. кв. м. На улице Героев Панфиловцев будет размещено 1287 квартир, а на улице Свободы и бульваре Яна Райниса — 850.

«Новостройки расположены в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находятся учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе, а от жилого комплекса на бульваре Яна Райниса в шести минутах ходьбы находится станция метро „Сходненская“», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В подъездах домов предусмотрены помещения для консьержей, колясочные и лифты. Первые этажи отведены под нежилые помещения, где могут разместиться объекты социального и бытового назначения.

Прилегающие территории будут благоустроены: запланировано озеленение, установка спортивных и детских площадок, а также монтаж систем видеонаблюдения и наружного освещения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про применение префаб-технологий во время строительства домов по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».