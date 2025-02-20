На северо-западе Москвы ликвидированы незаконные постройки площадью более 3,6 тыс кв м

В столичном районе Южное Тушино было пресечено незаконное использование земельного участка под складирование, заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Комплекс нелегальных построек располагался по адресу: Походный проезд, вл. 1.

«На момент обследования на указанном земельном участке без правовых оснований были размещены 597 объектов, используемых для складирования — бытовок, морских контейнеров, металлических строений и прочих некапитальных сооружений. Постройки общей площадью 3625 кв. м не состояли на государственном кадастровом учете и были возведены на участке, не предназначенном для размещения указанных объектов», — поделился Бобров.

На сегодняшний день нарушение было ликвидировано. Нелегальные постройки демонтированы, территория расчищена и приведена в порядок. Городом прорабатывается вопрос вовлечения данного участка в хозяйственный оборот.

Сейчас в столице работает цифровая платформа «Открытый контроль», с помощью которой можно получить консультации от контролеров, задать вопрос о надзорной деятельности и проверить наличие рисков нарушения обязательных требований.