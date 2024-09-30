На северо-востоке Москвы выставлено на продажу 76 машино-мест

Москва выставила на торги 76 машино-мест в трех районах на северо-востоке города, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Прием заявок продлится с 1 октября по 18 ноября, в зависимости от лота.

«Машино-места пользуются высоким спросом на городских торгах. Желающие смогут купить у города машино-места на подземных паркингах в районах Лосиноостровский, Бабушкинский и Южное Медведково. На продажу размещено 76 объектов площадью от 7,6 до 18 кв. м. Итоги торгов будут подведены с 10 октября по 27 ноября, в зависимости от лота», — уточнил Пуртов.

Известно, что 31 машино-место расположено в подземном паркинге в районе Южное Медведково в проезде Дежнева, дом 32. Еще 16 объектов — в районе Лосиноостровский на улице Коминтерна, дом 28, корпус 1. Оставшиеся 29 лотов размещаются в районе Бабушкинский на улице Искры, дом 1. Все они будут реализованы на открытом аукционе или в форме публичного предложения, в зависимости от лота.

Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Город регулярно выставляет на торги коммерческие объекты. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в прошлом году число участников городских торгов выросло на 54% в сравнении с предыдущим годом, а наибольшим спросом у горожан пользовались машино-места.