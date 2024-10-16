На северо-востоке Москвы привели в порядок обветшалое нежилое здание

Благодаря содействию Госинспекции по недвижимости в СВАО было преображено нежилое строение неприглядного внешнего вида, располагавшееся на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Во время мониторинга территории на северо-востоке Москвы сотрудники инспекции выявили обветшалое состояние фасада дома № 43, стр. 3 по Алтуфьевскому шоссе. Здание нуждалось в комплексном обновлении и на момент обнаружения не эксплуатировалось.

«Двухэтажное строение площадью свыше 1230 кв. м имело неприглядный облик из-за обветшалого внешнего вида — выцветших стен, поврежденной кровли. Совместно с владельцем строения были проработаны шаги по ремонту поврежденных элементов здания, после чего он приступил к восстановлению», — отметил Бобров.

На данный момент строение обновили — были заменены двери и окна, обновлена кровля и облицован фасад. Приведенное в порядок здание планируется использовать для офисных нужд.