На северо-востоке Москвы освободили участок от нелегально размещенного автосервиса

Госинспекция по недвижимости освободила участок земли на северо-востоке Москвы от незаконно размещенного коммерческого здания, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Земельный участок на ул. Федоскинская, д. 13А использовался для обслуживания и ремонта автомобилей без разрешительной документации.

«Ранее территория была предоставлена в аренду, однако на момент обследования нашими специалистами договорные отношения уже не действовали и, согласно документу, участок должны были освободить от строения. Несмотря на это, его продолжали использовать, чем нарушили земельное законодательство и привлекли внимание инспекции», — уточнил Бобров.

Сотрудники инспекции указали бывшему пользователю участка на необходимость устранить нарушение. Он добровольно освободил незаконно занятую площадь и демонтировал здание площадью 199,5 кв. м.

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