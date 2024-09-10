На северо-востоке Москвы освободили тротуар от самостроя

В столичном районе Марьина роща демонтировали незаконную постройку, которая мешала свободному передвижению пешеходов по тротуару, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Мешающее пешеходам незаконное здание располагалось по адресу: Сущевский вал, вл. 22. Объект примыкал к зданию и занимал большую часть тротуара.

«Объект был возведен на территории общего пользования неправомерно: земельный участок не предоставлялся под строительство, а также не была оформлена необходимая разрешительная документация. Объект был создан на тротуаре самовольно и создавал препятствие для пешеходов», — пояснил Бобров.

В соответствии с требованиями Госинспекции по недвижимости незаконный объект был ликвидирован собственником.

По словам главы контрольного ведомства, москвичи помогают инспекции обнаруживать и пресекать самострой. Они принимают активное участие в жизни города и сообщают о первых признаках нарушений. Это взаимодействие постепенно позволяет столице избавляться от незаконных объектов. Освобожденные площади при этом делают максимально удобными и благоустроенными.

Начиная с 2021 года в городе действует проект «Доброволец ГИН». Он объединяет неравнодушных москвичей, которые готовы участвовать как в борьбе с самостроем, так и в выявлении ветхих, бесхозяйных объектов и захламлений. Для участия в проекте необходимо отправить заявку на электронную почту dobrovoletsgin@mos.ru. После этого с желающими связываются сотрудники Госинспекции по недвижимости и проводят обучение.