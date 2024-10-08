сегодня в 12:10

На северо-востоке Москвы демонтировали незаконное строение во дворе дома

Госинспекция по недвижимости освободила от самостроя двор на северо-востоке Москвы, заявил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Одноэтажное кирпичное строение с поврежденным фасадом было обнаружено по адресу: ул. Новгородская, д. 4.

«В процессе работы было установлено, что постройка площадью 56 кв. м располагалась на неоформленном земельном участке без разрешительной документации. Кроме того, она находилась в неудовлетворительном состоянии. Поскольку законные основания для размещения отсутствовали, принято решение о сносе строения и оперативном освобождении общественной территории», — прокомментировал Бобров.

По итогу демонтажа участок очистили от строительного мусора и выровняли землю.