На севере Москвы возведут новые объекты городской инфраструктуры

В столичном районе Западное Дегунино освобожденный от незаконного строения участок промзоны задействуют под жилые и общественно–деловые объекты, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Во время контрольных мероприятий в САО сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили одноэтажный нежилой объект. Строение располагалось на территории бывшей промышленной зоны «Дегунино-Лихоборы» по адресу: Ильменский проезд, вл. 15.

«Как установили инспекторы, в период действия договора аренды на участке возвели строение площадью 165 квадратных метров, при этом земля для строительства не предназначалась, разрешения и согласования на проведение работ отсутствовали. Поскольку на объект было оформлено право собственности, материалы рассматривались в суде, который признал строение незаконным», — прокомментировал Бобров.

Сейчас работы по демонтажу неправомерно возведенного строения подошли к концу. Освобожденный участок включен городом в программу КРТ для целей жилой и общественно-деловой застройки.