На севере Москвы снесли незаконные павильоны вблизи ТЦ

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Госинспекция по недвижимости Москвы следит за использованием городских земель и занимается сносом самостроя, чтобы сделать столичную среду максимально безопасной и комфортной для жителей. Так, в САО был снесен комплекс незаконных павильонов рядом с торговым центром, сообщила пресс-служба ведомства.

Наличие незаконных построек искажает облик Москвы и может угрожать жизни и здоровью жителей. По этой причине Госинспекция выявляет и пресекает самострой во всех районах столицы. Такими незаконными объектами были и павильоны возле ТЦ по адресу: улица 1-я Квесисская, вл. 18, стр. 11.

«Инспекторы обнаружили, что при отсутствии разрешений и согласований здесь расположены коммерческие объекты — павильоны площадью 756 кв. м. Сейчас нарушение устранено, освобожденная территория используется под парковку автомобилей», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он уточнил, что любая коммерческая деятельность запрещена в самовольных постройках.

По словам Ивана Боброва, на сегодняшний день уделяется повышенное внимание информационно-правовой поддержке бизнеса. Для этого повышается уровень правовой грамотности в эксплуатации недвижимости и формируется единое понимание требований земельно-имущественного законодательства.

Глава контрольного ведомства подчеркнул, что в самовольной постройке запрещено осуществление любого вида коммерческой деятельности.

«Чтобы минимизировать случаи возведения самовольных построек, наши специалисты проводят разъяснительную работу в рамках индивидуальных консультаций и тематических вебинаров», — пояснил Бобров.

Анонсы всех мероприятий публикуются в новостной ленте на портале контрольного ведомства.