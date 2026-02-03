На рынке новостроек Московского региона за год выросли цены и уменьшился выбор

По итогам 2025 года в столице средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке выросла на 21,6% — с 647,7 тыс. до 787,1 тыс. рублей. В Подмосковье рост оказался более умеренным: цены прибавили 15,8% и достигли 225,7 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщили РИАМО в пресс-службе НДВ «Супермаркет Недвижимости» и ГК «Садовое кольцо».

Начало 2025 года рынок новостроек в регионе прошел неровно. Массовый сегмент адаптировался к условиям, которые сложились после отмены льготной ипотеки во втором полугодии 2024-го, при этом держались высокие процентные ставки. Продажи понижались, а сделки часто смещались в рассрочку. Такие решения были выходом для застройщиков, чтобы поддерживать продажи даже в ущерб пополнения эскроу. В итоге этот временный компромисс позволил рынку сохранить движение в условиях ограниченного спроса на жилье.

Во второй половине прошлого года ситуация стала меняться. Уменьшение размера ключевой ставки и обсуждение корректировки условий семейной ипотеки вернули покупательскую активность на рынок недвижимости. Лето стало переходным этапом, а осенью и в декабре продажи в массовом сегменте жилья достигли максимальных значений за 2025 год.

«Во втором полугодии стало заметно, что клиенты начали иначе подходить к выбору жилья. Решения принимались быстрее, потому что клиент стал гораздо лучше разбираться в ассортименте предложения — сегодня он умеет самостоятельно искать информацию, понимает разницу между конкурентами, нюансы проектов и потенциал локации», — отметил коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Выбор покупателей

Территории в Московском регионе в течение года развивались с разной скоростью, но логика выбора в Подмосковье и столице во многом совпадала. В фокусе были самые доступные форматы. В мегаполисе почти четыре из десяти сделок в массовом сегменте пришлись на однокомнатные квартиры, в области — 37,8%. При этом студии и двухкомнатные квартиры сформировали второй эшелон спроса, но сильно уступили однушкам по популярности.

Рост цен происходил на фоне уменьшения предложения по недвижимости. За год экспозиция новостроек в старой Москве уменьшилась почти на треть, в области — на 15%. Выбор стал уже, а конкуренция за самые доступные лоты повышалась.

«2025 год показал, насколько рынок стал чувствителен к условиям финансирования и новостному фону. Покупатель ориентируется на минимальный порог входа и внимательно следит за ипотечными программами. При этом Москва и Подмосковье реагируют на изменения по-разному: в области спрос движется быстрее и резче, тогда как столичный рынок остается более сдержанным», — поделилась мнением исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.

