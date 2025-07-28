На Рязанском проспекте в столице появится дом по реновации

В Москве согласован проект жилого дома по программе реновации, его возведут на Рязанском проспекте, сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Дом будет расположен по адресу: Рязанский проспект, з/у 6А.

«В Рязанском районе на юго-востоке столицы появится еще одна новостройка по программе реновации. Трехсекционное здание переменной этажности, рассчитанное на 325 квартир, возведут на свободном от застройки участке», — поделился Щербаков.

На первом этаже здания будут находиться нежилые помещения, включая Центр информирования населения по вопросам переселения в рамках реновации. Вестибюли спроектированы сквозными, с выходами на улицу и во двор.

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории, прилегающей к дому. Тут высадят деревья и кустарники, во дворе разместят детскую и спортивную площадки, а также оборудуют площадки для отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/13160050/), что почти 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом.