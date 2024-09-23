На продажу выставлено 54 машино-места на юго-востоке Москвы

На городские торги выставили 54 машино-места в подземном паркинге в районе Некрасовка, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты размещены в двухуровневом паркинге в районе Некрасовка на ул. 2-й Вольская, д. 1, к. 1.

«Автовладельцам предлагается купить у города машино-места в двухэтажном паркинге в районе Некрасовка. На продажу выставлены 54 объекта площадью от 8,9 до 39,2 кв. м. Все они будут реализованы на открытом аукционе. Машино-места — востребованные лоты на городских торгах. Только за первые шесть месяцев 2024 года жители приобрели у города более 5,8 тыс. парковочных мест в разных районах столицы, а конкуренция на торгах составила в среднем четыре участника на лот», — уточнил Пуртов.

Заявочные кампании завершатся 14 и 21 октября, а итоги торгов будут подведены 24 и 31 октября, в зависимости от лота.

Город регулярно выставляет на торги коммерческие объекты.

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