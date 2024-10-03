На предприятии Воскресенска начнется капремонт 4 октября

В филиале «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершилась подготовка к капитальному ремонту, который начнется 4 октября и продлится 18 дней. На предприятии успешно были проведены необходимые работы и изготовлено нестандартное оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга Воскресенск.

Комплекс мероприятий по обслуживанию, замене и ремонту технологического оборудования пройдет на всех основных производственных площадках «ВМУ». Самый большой объем работ предстоит в цехе ЭФК № 3. Там планируется провести замену башен абсорбции, а также модернизировать систему газоочистки. Это позволит увеличить эффективность очистки газов.

Традиционно большой объем работ пройдет в цехах аммофоса № 1 и 2 — ремонт и замена транспортирующего оборудования, а также сушильных барабанов. Кроме того, особое внимание в этом году будет уделено унификации приводов элеваторов в цехе аммофоса № 1. Также ремонты пройдут в цехе серной кислоты.

«Работа предстоит большая. Мы успешно провели все необходимые подготовительные мероприятия, которые позволят выполнить капремонт качественно и в короткие сроки. Наша основная задача — повысить эффективность производства, а также свести внеплановые простои к минимуму», — рассказал главный механик филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Сергей Мосичев.

Работы будут выполняться силами подрядных организаций, ремонтных служб предприятия и персонала цехов. Впервые ремонт пройдет по модели «один цех — один подрядчик», что позволит сделать процесс более четким и структурированным.

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