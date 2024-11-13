На портале Подмосковья подали 14 тыс заявлений на выплаты денег взамен участка
На портале госуслуг Московской области подано более 14 тыс. заявлений на оформление выплаты взамен земельного участка для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Услуга «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Воспользоваться услугой могут многодетные семьи, которые стоят в очереди на земельный участок.
Чтобы оформить заявление, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить поля электронной формы. Прикладывать скан-копию согласия членов семьи на обработку персональных данных не нужно. В услуге реализован сервис получения согласия в электронном виде. Уведомление о необходимости предоставить согласие поступит члену семьи, указанному в заявлении, в личный кабинет на РПГУ.
Ведомство рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.