На портале госуслуг Подмосковья появился онлайн-помощник по строительству дома

В Подмосковье запустили новый электронный сервис «Построй свой дом», который предоставляет жителям пошаговый порядок строительства собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Когда впереди ожидает какое-либо новое дело, всегда возникает много вопросов, с чего начать и как поступать в процессе. Строительство собственного дома — волнительный и важный проект, к реализации которого необходимо подходить со всей ответственностью. Теперь эта задача для жителей нашего региона стала чуть проще благодаря онлайн-помощнику на региональном портале. Новый умный сервис предложит пользователю заполнить анкету, а затем на основе его ответов подготовит персональную дорожную карту по строительству. Сервис будет сопровождать от зарождения идеи стройки до переезда в свой дом», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Построй свой дом» доступен на главной странице регионального портала. Чтобы воспользоваться им, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, а затем пройти небольшое анкетирование. Вопросы отражают информацию о наличии земельного участка, проекте строительства дома, привлечении подрядчика для стройки и т. д. После заполнения анкеты нужно нажать на кнопку «Отправить». Сразу после этого система сгенерирует пошаговый план действий и направит персональные советы по организации строительства со ссылками на нужные услуги. При желании рекомендации можно скачать отдельным файлом.

Сервис разработан Мингосуправления Московской области совместно с Минжилполитики региона.

На портале госуслуг Московской области доступно 388 услуг. В 2024 году в «цифру» перевели более 50 услуг, запустили 10 комплексных услуг, обновили 288. В новом году работа по улучшению цифровых сервисов будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.