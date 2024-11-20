На первом этаже в главном корпусе Центральной медико-санитарной части № 21 начался ремонт

В городском округе Электросталь в главном корпусе Центральной медико-санитарной части № 21, расположенном по адресу: улица Комсомольская, дом 3, начались ремонтные работы на первом этаже. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главный корпус представляет собой трехэтажное здание, в котором находятся лаборатория, терапевтическое и неврологическое отделения. Здесь приступили к ремонту входной группы и первого этажа. Рабочие заменят двери, обновят стены и потолок, оборудуют новый удобный гардероб, также будет обновлен санузел: появится современная туалетная комната.

В связи с ремонтными работами, гардероб в главном корпусе сейчас не работает. Посетителям терапевтического и неврологического отделений необходимо сдавать верхнюю одежду в гардеробе девятиэтажной больницы и по надземному пешеходному переходу переходить в главный трехэтажный корпус.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.