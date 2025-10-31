На ММФ БРИКС-2025 представили авторский подход к развитию городских территорий

В рамках сессии Агентства стратегических инициатив «Формирование здоровой среды в населенных пунктах» на Международном муниципальном форуме БРИКС в Санкт-Петербурге совладелец и сооснователь группы «Родина» Владимир Щекин поделился авторской концепцией развития городских пространств, сообщает 360.ru .

Уникальный метод

Щекин представил уникальный метод создания инновационных жилых кластеров, который гармонично сочетает заботу о здоровье и благополучии семей с уважением к архитектурным особенностям и культурному коду территорий. По его словам, данная методика может быть успешно применена и в других странах БРИКС, где проживает около 45% населения планеты.

«Девелопмент сегодня — инструмент реализации стратегических задач и достижения национальных целей, стоящих перед страной. Речь идет о национальном проекте „Продолжительная и активная жизнь“, ключевая цель которого — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Принципиально важно сохранять здоровье людей, повышать их благополучие и поддерживать семью как фундаментальную ценность общества. Ориентируясь на эти цели, группа „Родина“ создает среду, где человек может вести здоровый образ жизни, чувствовать себя в безопасности, растить детей и проводить больше времени с близкими. В центре нашего авторского подхода к девелопменту — семья, ведь именно крепкие многодетные семьи определяют будущее России», — подчеркнул Щекин.

Три ключевых принципа

В основе подхода группы «Родина"лежат 3 ключевых принципа: семейноцентричность, что подразумевает создание всей необходимой инфраструктуры в непосредственной близости для удобства семей; бережное отношение к архитектуре и историческому наследию, что позволяет компании вносить свой вклад в формирование культурного кода России; технологичность, которая реализуется за счет использования искусственного интеллекта и анализа больших данных при проектировании городской среды.

Успешные и текущие кейсы

В качестве примера успешной реализации данного подхода Щекин привел восстановление Дома русского бильярда, объекта культурного наследия, отреставрированного по распоряжению правительства Москвы. Архитектурное наследие клуба фабрики «Свобода» (автор — Константин Мельников) было бережно восстановлено и превращено в современное пространство национальной игры, где традиции сочетаются с инновациями благодаря уникальному фиджитал-комплексу русского бильярда.

Среди текущих проектов, реализующих авторский подход, были представлены спортивно-образовательный кластер «Район российских дизайнеров» (с центром художественной гимнастики и академией единоборств Камилы Гаджиевой), жилой комплекс «Союз» (первый в России квартал здоровой жизни с 20 видами спорта и биохакинг-центром) и строящийся семейный кластер «Родина Парк» (с медиакомплексом и академией творческого развития).

Щекин подчеркнул, что девелоперская деятельность должна в первую очередь отвечать интересам людей, государства и общества. Именно в этом заключается миссия группы «Родина» — создавать ценности, способствующие развитию России и укреплению ее будущего.

Международный муниципальный форум БРИКС проходил в Санкт-Петербурге с 29 по 31 октября.

