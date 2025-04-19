сегодня в 10:17

На Мироновской улице Москвы начали строить ЖК по реновации

В восточной части Москвы, в районе Соколиная Гора, стартовало возведение жилого комплекса в рамках программы реновации. Площадь объекта почти достигнет 48 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Строительство двух корпусов ведется по адресу: улица Мироновская, з/у 32.

«В жилом комплексе предусмотрено 568 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Новостройка будет оснащена современными инженерными системами, а входные группы оформят просторными тамбурами с витражным остеклением. Неподалеку находится станция Измайлово Московского центрального кольца», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Также в пределах 1 км находятся государственные и частные медицинские учреждения, учебные заведения, спортивные объекты, кафе и салоны красоты.

Овчинский отметил, что первые этажи отведены под нежилые помещения — в них позже разместятся объекты социальной и бытовой инфраструктуры. В подъездах предусмотрены технические зоны, комнаты для консьержей и хранения колясок. Территорию вокруг дома благоустроят: установят спортивные и детские площадки, а также высадят зеленые насаждения, добавили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».