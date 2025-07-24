сегодня в 10:45

На Минусинской улице построят дом по реновации

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации на северо-востоке Москвы, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дом построят по адресу: Минусинская улица, земельный участок 14А.

«В Лосиноостровском районе построят еще одну новостройку для участников программы реновации. Трехсекционное здание появится на месте расселенных пятиэтажек на Минусинскойулице. В нем будет 401 квартира с уже готовой отделкой», — уточнил Щербаков.

В первой секции запроектировано 102 квартиры, во второй — 138, в третьей — 161.

Кроме того, в новостройке предусмотрены помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы.

После завершения строительства придомовую территорию озеленят и благоустроят. Рядом появятся детские и спортивные площадки, местадля отдыха, прогулочные дорожки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Хорошево-Мневниках.