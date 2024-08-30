На месте ветхих построек в Басманном районе Москвы появится соцобъект

Территорию рядом с жилыми домами в Басманном районе столицы освободили от обветшалых строений и привели ее в порядок. В дальнейшем тут планируется возвести учебное заведение, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В столице особое внимание уделяется обнаружению ветхих и аварийных объектов. Подобные неиспользуемые обветшалые здания были выявлены Госинспекцией по недвижимости в переулке Огородная Слобода.

«Два нежилых здания на территории Басманного района долгое время не использовались и приобрели удручающих вид: инспекторы зафиксировали осыпание облицовки и выпадение кирпичной кладки. Кроме того, постройки были исписаны различными красками и обклеены уличными объявлениями. Специалисты обсудили с владельцами дальнейшую судьбу зданий», — уточнил Бобров.

В связи с высокой степенью износа и нецелесообразностью восстановления объектов было принято совместное решение о демонтаже ветхих зданий, разработан план их сноса.

К настоящему времени здания площадью 384 и 149 кв. м демонтированы, участок расчищен от строительного мусора. В дальнейшем на освобожденной территории планируется строительство частного общеобразовательного учреждения.