На месте ветхих построек на северо-востоке Москвы построят жилой дом

В столичном районе Марьина Роща сотрудники городской Госинспекции по недвижимости освободили от ветхих строений более 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Инспекторы выявляют ветхие строения, в первую очередь уделяя внимание безопасности участков с такими объектами.

«Ветхие здания представляют вполне реальную угрозу безопасности горожан. Если заброшенное здание не охраняется, имеет легкие пути входа и еще не слишком обветшало, оно часто становится точкой притяжения асоциальных сообществ и загрязнения. Именно поэтому Госинспекция по недвижимости уделяет особое внимание мониторингу земель и вычисляет неприметные постройки», — отметил Бобров.

Он уточнил, что важно также и восприятие жителями района с эстетической точки зрения.

Ветхие и аварийные строения, которые представляют опасность, демонтируют, а освободившиеся участки в последующем вовлекаются в городскую экономику. Большая часть высвобождаемых территорий застраивается важными объектами дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры. Обустраиваются также комфортные зоны для прогулок.

Часть участков отличается характеристиками, позволяющими использовать их для возведения домов. Так был демонтирован комплекс ветхих строений на северо-востоке столицы в районе Марьина Роща по адресу: улица Веткина, вл. 2. стр 12. На освободившейся территории площадью свыше 1,2 тыс. кв. м построят жилье.