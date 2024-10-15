На месте «сталинки» бывшего НИИ в Люберцах построят жилые дома

На месте института горного дела имени А.А. Скочинского на проспекте Октября в Люберцах появятся жилые дома. Новым владельцем территории стала строительная компания «Брусника», которая планирует возвести на месте института около 190 тыс. кв. м недвижимости, сообщает РБК .

Собрание акционеров одобрило сделку по покупке здания института. Об этом сам девелопер сообщил 11 октября. Одобренные сделки заключили 23 сентября.

Речь идет о застройке площади около 10 га. Эту информацию подтверждают консультанты, которые работали с компанией. Сам девелопер от комментариев отказался.

Институт горного дела был создан в 1939 году. Изначально он базировался в Москве, но во времена ВОВ учебное заведение эвакуировали в Казахстан, а потом в Екатеринбург. Решение о строительстве здания в Люберцах приняли в 1945 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.