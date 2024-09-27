На месте бывшего пустыря в ЗАО появился спортобъект

В столичном районе Тропарево-Никулино в порядок привели заброшенный участок, на котором построили спортивный комплекс для местных жителей. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

В городе продолжают создавать качественную городскую среду. В хозяйственный оборот вовлекают неиспользуемые участки. Вместо заброшенных пустырей на них возникают важные для москвичей инфраструктурные объекты — автопарковки, тротуары, авторазвязки, соцучреждения и комфортные зоны для прогулок. Такие неэффективно используемые земельные участки выявляет Госинспекция по недвижимости.

«Одним из приоритетов работы инспекции является мониторинг и выявление неиспользуемых, неоформленных и, как правило, пустующих земельных участков на территории Москвы. В дальнейшем, в плотном сотрудничестве с префектурами и другими ведомствами ведется преображение территорий. В приоритетном порядке рассматривается вопрос об их благоустройстве», — отметил Бобров.

Начальник контрольного ведомства уточнил, что если в таком преображении отсутствует необходимость, участок предлагают на реализацию для инвестпроектов по строительству необходимых округа или району торговых, спортивных и жилых объектов.

В ЗАО на Востряковском шоссе, вл. 7А ранее неиспользуемый участок площадью около 9 тыс. кв. м. задействовали для размещения спортивно-оздоровительного комплекса.

«Ранее территория не была обременена земельно-имущественными отношениями и не использовалась. По инициативе контрольного ведомства участок вовлечен в хозяйственный оборот и сегодня на месте бывшего пустыря создан новый спортивный объект», — пояснил Бобров.