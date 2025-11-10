На месте будущего детсада в Одинцовском округе начались подготовительные работы

В поселке ВНИИСОК Одинцовского округа скоро начнется строительство нового детского сада на 220 мест. А пока на месте будущего дошкольного образовательного учреждения начались работы по сносу здания, которое находится на участке и признано аварийным. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Новый детский сад рассчитан на 220 мест. В каждой из 10 групп предусмотрены спальня, буфет и игровая. В здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет.

На территории обустроят площадки для спорта и игр, выполнят озеленение, обустроят проезды и тротуары. Площадки будут оборудованы теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разного возраста.

Открыть новый объект дошкольного образования планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

