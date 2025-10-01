На машзаводе Орехово-Зуева открыли склад для хранения комплектующих к поездам

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском городском округе завершено строительство неотапливаемого склада для хранения покупных комплектующих, требующих защиты от осадков и солнца, но не нуждающихся в особом температурном режиме. Среди них — электродвигатели, токоприемники, сцепные устройства и элементы интерьера, используемые при сборке и ремонте электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Возведение объекта началось в июне этого года на неиспользуемой части открытого склада полуфабрикатов. Финансирование проекта осуществлялось за счет инвестиционной программы ТМХ.

Новое помещение будет оснащено стеллажами (до 500 паллето-мест) и системой ярусного хранения крупногабаритных изделий.

Запуск склада полностью исключает уличное хранение, повышает сохранность продукции, ускоряет ее выдачу на производство, а также улучшает условия и безопасность труда сотрудников.

Строительство стало частью программы модернизации складского хозяйства ДМЗ, запущенной в 2024 году. В планах — реконструкция склада интерьера с трехкратным увеличением его емкости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.