На Каширском шоссе в Москве демонтировали незаконные торгово-складские объектыка в

По решению суда со строительного рынка в ЮАО (Южном административном округе) убрали свыше 3,7 тыс. кв. м нелегальных сооружений, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

В ходе мониторинга территории ЮАО контрольным ведомством были выявлены признаки нелегального размещения трех объектов коммерческого назначения на Каширском шоссе, владение 19.

«Комплекс сооружений общей площадью свыше 3,7 тысячи квадратных метров располагался на не оформленном земельно-правовыми отношениями участке — ранее территория была предоставлена в аренду, однако на момент обследования срок действия договора истек. Объекты были возведены и использовались под торговые и складские цели при отсутствии разрешительной документации на строительство. Таким образом, они обладали признаками самовольного строительства», — прокомментировал Бобров.

Учитывая наличие права собственности, вопрос законности размещения строений был рассмотрен в суде, который подтвердил факт нарушения. В настоящее время демонтажные работы завершены.