сегодня в 16:20

На кадастровый учет поставлены два новых дома в ЖК «Катуар» Подмосковья

На кадастровый учет поставлены два новых дома в ЖК «Катуар» городского округа Мытищи. Теперь дольщики могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Первый объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 8. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0020201:1735.

Второй объект находится по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Карпенко, дом 9. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0020201:1819.

В рамках комплексного развития территории в проекте комфорт-класса ЖК «Катуар» веден в эксплуатацию и открыт детский сад на 225 воспитанников, строится школа для 1 100 учеников. Планируется открытие встроенного медицинского центра и торгового комплекса.

Оперативно поставить дом на кадастровый учет удалось благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Подмосковью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.