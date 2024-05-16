сегодня в 13:26

На кадастр поставили новый дом в мкр Рекинцо-2 в Солнечногорске

На кадастровый учет поставлен новый дом в микрорайоне Рекинцо-2 в городском округе Солнечногорск. Теперь 147 семей могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:09:0080104:6201, он находится по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, микрорайон Рекинцо-2, Молодежный проезд, дом № 8.

5-секционное здание общей площадью более 3 769 тыс. кв. метров рассчитано на 147 квартир. В помещениях выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника, электроплиты и пожарные извещатели.

В настоящий момент здесь ведется благоустройство прилегающей территории. Во дворе обустраивают зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.