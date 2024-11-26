На юге столицы демонтировали незаконные постройки напротив Бесединского моста

Нелегальные постройки на территории напротив Бесединского моста юге Москвы демонтировал владелец самостроя. Освобожденная территория будет благоустроена и приведена в порядок, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Напротив Бесединского моста на 19 км МКАД находились многочисленные некапитальные постройки, в том числе складские и хозяйственные строения, навесы и бытовки. Их разместили на участке без разрешительной документации.

Как отметил Иван Бобров, городскую территорию использовали с отсутствием правовых оснований.

«Объекты не были поставлены на кадастровый учет и не обременены имущественными правами. С владельцем самостроя проведена разъяснительная беседа, после чего он принял меры по освобождению земельного участка и демонтировал незаконные постройки», — сказал Бобров.

Он уточнил, что весной на площадке будет проведено благоустройство — высадят кустарники и засеют газон. Это сделает территорию более привлекательной для гостей и жителей города.