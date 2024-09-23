На юге Москвы появится свыше 8,5 тыс рабочих мест по городской программе

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Южном административном округе столицы появятся 18 объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По условиям программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в Москве в соответствии с постановлением Сергея Собянина, инвесторы могут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой реализуют проекты создания деловой и социальной инфраструктуры. Так, на юге столицы по программе стимулирования создания МПТ появится 18 новых объектов, куда смогут трудоустроиться более 8,5 тыс. москвичей», — уточнил он.

В обмен на льготу от города девелоперы построят в районах Бирюлево Восточное, Нагатинский Затон и Нагорный 1 торговый и 5 офисных центров.

«Больше всего рабочих мест — свыше 7,1 тыс. — обеспечит реализация строительства общественно-деловой инфраструктуры. Кроме того, более 1,1 тыс. рабочих мест будет создано благодаря возведению социальных объектов: в обмен на льготу от города девелоперы построят 5 детских садов, школу, поликлинику, образовательный и спорткомплекс», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Почти 1,8 тыс. жителей города смогут работать в новом офисном центре на Варшавском шоссе. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

В 2023–2024 годах по программе стимулирования создания мест приложения труда в ЮАО ввели в эксплуатацию 3 объекта: школу и детский сад в 2-м Котляковском переулке, а также музей на бульваре Братьев Весниных. В результате в округе появилось более 300 рабочих мест.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.