На юге Москвы обновлено здание научно-исследовательского института

В Южном административном округе Москвы завершили ремонт здания 1975 года постройки. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ведомство зафиксировало в рамках работы по сокращению числа ветхих объектов нежилого фонда неудовлетворительное состояние здания 1975 года постройки в Даниловском районе по адресу: ул. Автозаводской, д. 14.

«Десятиэтажное здание научно-исследовательского института нуждалось в обновлении фасада. Комплекс восстановительных мероприятий позволил бы улучшить его внешний вид и эксплуатационные характеристики. Совместно с инспекцией была проработана дорожная карта по восстановлению объекта, на основании которой были осуществлены фасадная облицовка и замена оконных конструкций», — сказал Бобров.

Сейчас здание привели в надлежащий вид.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости выявляют в Москве неприглядные и обветшалые сооружения, которые подлежат демонтажу или нуждаются в восстановлении. По словам главы контрольного ведомства, первоначально мероприятия по обнаружению аварийных и ветхих объектов проводили только в ЦАО, где сосредоточен самый старый фонд. На данный момент ревизию объектов проводят во всех округах столицы. Ветхим и аварийным зданиям возвращают привлекательный вид.