На юге Москвы на месте незаконных складов появилось парковочное пространство

Госинспекция по недвижимости Москвы пресекла самозахват участка в Даниловском районе. Освобожденную территорию используют в качестве парковки на 10 автомобилей, сообщил начальник инспекции Иван Бобров.

Контрольное ведомство занимается освобождением Москвы от опасных и самовольных построек. Вместо них возникают социальные и спортивные объекты, благоустроенные зеленые зоны, а также свободные территории, которые используют в том числе, для парковки автомобилей. Так, нелегальные постройки складского назначения суммарной площадью 200 кв. м располагались по адресу: 2-й Кожуховский проезд, вблизи вл. 25, стр. 7. Сейчас на их месте находится свободная парковка для автомобильного транспорта.

«Самовольную постройку обнаружили инспекторы: на территории площадью 200 кв. м при отсутствии правовых оснований возвели склады и осуществляли коммерческую деятельность. Учитывая, что участок использовался без документов на землю, приняты меры по сносу самостроя и освобождению участка под парковку», — пояснил Бобров.

Он уточнил, что одним из приоритетов инспекции является обнаружение самовольных построек.

«Сегодня наши специалисты вычисляют самострой не только при помощи полевого мониторинга территории, мы максимально задействуем и применяем современные технологии: квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения, искусственный интеллект и автоматизированные алгоритмы», — сказал Бобров.

Начальник ведомства уточнил, что благодаря дистанционным методам контроля удается устранять возведение самостроя на ранней стадии.

В Москве проводят профилактическую работу, способствующую предупреждению нарушений. С вопросами имущественно-земельного характера можно обращаться в информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА». Также можно поучаствовать в бесплатных вебинарах. В столице работает электронная платформа«Открытый контроль», позволяющая получать консультации контролеров, задавать вопросы о надзорной (контрольной) деятельности, а также проверять себя на наличие рисков нарушения обязательных требований.