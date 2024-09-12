На юге Москвы демонтировали ветхое строение и освободили земельный участок

Госинспекция по недвижимости выявила на юге столицы ветхое строение площадью почти 270 квадратных метров. Ведомство и собственник разработали план действий по демонтажу опасного строения и дальнейшему использованию участка, сказал начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

Территория по адресу: ул. Восточная, дом 2А арендована организацией, однако участок и постройка давно не использовались.

«Расположенное на нем строение площадью 269,1 кв. м. находилось в полуразрушенном состоянии. Из-за серьезных повреждений объект включили в перечень ветхого фонда, после чего совместно с собственником была составлена дорожная карта по его демонтажу. Владелец самостоятельно снес аварийное здание. В дальнейшем он планирует построить на освободившейся территории объект общественного питания», — уточнил Бобров.

Глава контрольного ведомства отметил, что этот случай является наглядным примером, когда государство и бизнес совместно работают для поиска наиболее эффективных решений по использованию земли. Результат такого сотрудничества — преображение районов.

«Сохранение архитектурной составляющей столицы — одна из задач Госинспекции по недвижимости. Заброшенные неприглядные постройки искажают внешний облик города и несут потенциальную опасность для жителей из-за своего аварийного состояния. Всего с начала года территорию ЮАО освободили от 62 обветшалых построек», — заключил Бобров.