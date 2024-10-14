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На инвестпортале Подмосковья появится больше недвижимости для бизнеса

В Московской области продолжается самообследование имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, основная цель которого — выявить неиспользуемое имущество, чтобы вовлечь его в хозяйственный оборот, предложив, к примеру, участок или здание подмосковным предпринимателям, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Работа проводится специалистами с использованием модуля «Мобильная инвентаризация» приложения «Проверки Подмосковья».

На сегодняшний день выявлено более 5,9 тысячи неиспользуемого имущества, которое будет размещено для предпринимателей на областном инвестпортале. Из них 3 045 — это земельные участки, 2 883 — объекты капитального строительства.

Всего же осмотрено с мая 2023 года осмотрено 39 485 объектов (18 191 земельный участок и 21 294 объекта капстроительства).

Лидерами по количеству проведенных самообследований являются городские округа: Одинцовский, где обследовано 2 964 объекта, Дмитровский — 1 950 объектов и в Серпухове провели осмотр 1 533 объектов.

По итогам самообследования реализованы 936 объектов. Лидерами по реализации стали: Талдомский округ (67 объектов), Коломна (64 объектов) и Домодедово (54 объекта).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.