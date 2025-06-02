На городских торгах реализуют помещение для бизнеса на проспекте Вернадского

Столица выставила на торги коммерческое помещение в районе Проспект Вернадского. Объект находится на первом этаже жилого дома недалеко от одноименной станции метро, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что столичными предпринимателями особенно востребованы помещения для бизнеса с отдельным входом с улицы и свободным назначением. Сейчас более 60% коммерческих помещений, представленных на Инвестиционном портале Москвы, имеют такие характеристики.

«Среди них — объект площадью 152,7 кв. м на первом этаже дома 63 на проспекте Вернадского. Он привлекателен близким расположением к метро и зоне отдыха с прудами. Здесь можно открыть практически любой вид бизнеса: от супермаркета до студии красоты», — прокомментировал Пуртов.

В помещении проведено электричество, есть водоснабжение и канализация. Отдельный вход оборудован пандусом.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 июня, а аукцион пройдет 20 июня на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.